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دوري أبطال أوروبا
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جوسيبي مياتزا
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تقديم مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا: إنتر يضع سجله الخالي من الهزائم أمام شاختار على المحك

إنتر ضد شاختار دونيتسك
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
إنتر
شاختار دونيتسك

يضع إنتر ميلان سجله التاريخي المثالي أمام هيرنيكي على المحك في سان سيرو، مع قدوم فريق أردا توران المتألق إلى لومبارديا بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

إنتر ضد شاختار دونيتسك: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
جوسيبي مياتزا

يستضيف إنتر ميلان فريق شاختار دونيتسك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

تفوق تاريخي يواجه سلسلة انتصارات متواصلة

يعود إنتر ميلان إلى المنافسات الأوروبية عازمًا على تجاوز خسارته المثيرة بنتيجة 4-3 أمام كلوب بروج في الجولة الثانية. ويصب التاريخ بقوة في مصلحة إنتر، إذ لم يخسر أيًا من مواجهاته الأوروبية السبع السابقة أمام شاختار دونيتسك (3 انتصارات و4 تعادلات)، ولم يستقبل أي هدف في آخر خمس مواجهات بينهما. لكن فريق كريستيان كيفو يواجه شاختار، الملقب بعمال المناجم، وهو في قمة مستواه تحت قيادة المدرب التركي أردا توران. ويصل الفريق إلى ميلانو بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية، بعد فوزه 3-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا و2-1 على كولوس كوفاليفكا في الدوري المحلي.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

عودة إنتر للفوز في بولونيا

يدخل إنتر ميلان مواجهة الأربعاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره مبكرًا، أدرك ماركوس تورام التعادل، قبل أن يحسم كارلوس أوجوستو (الدقيقة 68) وأنجي يوان بوني (الدقيقة 82) النقاط الثلاث بهدفين في الشوط الثاني. وشكّل هذا الفوز المحلي عودة مثالية بعد خسارته أمام كلوب بروج 4-3 في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، في مباراة قدّم فيها الفريق أداءً هجوميًا لافتًا بتسديد 15 كرة، بقيادة ماركوس تورام ونيكولو باريلا وفيديريكو ديماركو.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

انتصار شاختار الأوروبي ومستواه المحلي

يسافر شاختار دونيتسك إلى ميلانو بثقة كبيرة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية. فبعد فوزه 3-0 على فيريس ريفني يوم 9 أكتوبر، حقق بطل أوكرانيا فوزًا مهمًا على أرضه بنتيجة 3-1 أمام أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا بلندن يوم 14 أكتوبر. وأتبع ذلك بفوز محلي 2-1 على كولوس كوفاليفكا يوم السبت 17 أكتوبر، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الأوكراني الممتاز.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

المواجهة الأبرز: ماركوس تورام ضد فاليري بوندار

القوة الهجومية: أشعل ماركوس تورام عودة إنتر للفوز على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي بهدف وصناعة أربع فرص. وتشكل تحركاته القطرية في الثلث الهجومي تهديدًا مباشرًا للتنظيم الدفاعي لشاختار.

قائد الدفاع: يقود قائد شاختار فاليري بوندار، الذي سجل في فوز فريقه المحلي مطلع الأسبوع، خطًا دفاعيًا مطالبًا بالحفاظ على انضباطه أمام ظهيري إنتر الهجوميين، فيديريكو ديماركو وكارلوس أوجوستو.

التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

إنتر ميلان (3-5-2): مارتينيز؛ بيسيك، أكانجي، باستوني؛ هنريكي، باريلا، زيلينسكي، سوتشيتش، ديماركو؛ تورام، بوني.

شاختار دونيتسك (4-2-3-1): ريزنيك؛ فينيسيوس توبياس، بوندار، ماتفيينكو، كارافاييف؛ نازارينا، كريسكيف؛ أوباه، بيدرينيو، برونينيو؛ ميريليس.

نظرة على المباراة: تبلغ احتمالية فوز إنتر على أرضه 70%، ويدعمها سجله الخالي من الهزائم في سبع مواجهات متتالية مع بطل أوكرانيا. ولإنهاء هذه السلسلة، سيسعى أردا توران إلى استغلال المساحات خلف خط الدفاع المتقدم عبر التحولات السريعة على الأطراف بمشاركة فينيسيوس توبياس وبرونينيو.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة إنتر ضد شاختار دونيتسك

3-5-2
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إنتر
إنتر
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شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار
4-1-4-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيمانويل أكانجيمانويل أكانجييان بيسيكيان بيسيكأندي ضيوفأندي ضيوفنيكولو باريلانيكولو باريلابيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوفيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوماركوس تورامماركوس تورامأنجي يوان بونيأنجي يوان بونيدميترو رزنيكدميترو رزنيكفينيسيوس توبياسفينيسيوس توبياسميكولا ماتفيينكوميكولا ماتفيينكوفاليري بوندارفاليري بونداربيدرو هنريكيبيدرو هنريكيA. SantanaA. Santanaنيورتون مارتينز دا سيلفانيورتون مارتينز دا سيلفاأوليج أوشيريتكوأوليج أوشيريتكوبيدرينهوبيدرينهومارلون غوميزمارلون غوميزكاوا الياسكاوا الياس
شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

شاختار دونيتسك

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • آردا توران

يقود كريستيان كيفو إنتر في هذه المباراة. ولا تتوفر حاليًا معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات، وستُحدَّث أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود أردا توران شاختار دونيتسك. وكما هي الحال مع صاحب الأرض، لم تُقدَّم تفاصيل مؤكدة عن القائمة أو الإصابات، ويُنتظر صدور تحديثات أخرى قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

إنتر

إنتر - المستوى

روما
ت2-2
LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
شاختار

شاختار - المستوى

CHO
ف2-0
LNZ
ف3-0
VRI
ف0-3
AEK
ف3-1
KOL
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حقق إنتر انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة خسارة بنتيجة 3-4 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بارما 3-0 في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك، تغلب إنتر على أودينيزي 5-3 في الدوري وتعادل مع روما 2-2. وسجل 13 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز شاختار دونيتسك في أربع من آخر خمس مباريات له، ولم يفقد نقاطًا إلا في تعادله 1-1 مع بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 3-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على فيريس ريفني 3-0 في الدوري الأوكراني الممتاز. وسجل شاختار تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إنترتعادلشاختار دونيتسك
2
3
0
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الأوروبي
إنتر badge
إنتر
إنتر
5
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
7الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 24 نوفمبر 2021، حين فاز إنتر 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا. ويتفوق إنتر في سجل آخر خمس مباريات مسجلة بين الناديين، ومنها فوزه 5-0 في الدوري الأوروبي يوم 17 أغسطس 2020. وانتهت المواجهات الثلاث الأخرى بالتعادل السلبي 0-0، في ثلاثة تعادلات متتالية خلال مرحلتي المجموعات لدوري أبطال أوروبا في عامي 2020 و2021.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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