آيك أثينا ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 12:45 Allwyn Arena

ريال مدريد المتألق يختبر آيك أثينا المتعثر

Getty Images

يسافر ريال مدريد إلى ملعب ألوين أرينا في أثينا لمواجهة آيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق جوزيه مورينيو إلى مواصلة سلسلة نتائجه الأوروبية القوية.

مرّ آيك أثينا بمرحلة مجموعات صعبة حتى الآن، إذ يحتل مركزًا قريبًا من قاع ترتيب دوري أبطال أوروبا. وخسر فريق ماركو نيكوليتش 5-1 أمام مانشستر سيتي في آخر مبارياته الأوروبية، وعانى من غياب الثبات في مستواه على الصعيد القاري.

في المقابل، يصل ريال مدريد إلى اليونان وهو في حالة ممتازة. فقد فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، بينها انتصار 4-1 على آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، وفوز شاق 2-1 على برشلونة في الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اقرأ المزيد: جوزيه مورينيو يخرج عن صمته بشأن الجدل الذي أثاره كيليان مبابي حول الصين، ومدرب ريال مدريد يدافع عن رد اتسم «برقي كبير»

كان مبابي محور اهتمام كبير خارج الملعب هذا الأسبوع عقب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن صورة ساخرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع اللاعب والنادي إلى الاعتذار. لكن على أرض الملعب، ينتظر مورينيو من لاعبيه الحفاظ على تركيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى في أوروبا.

لا يزال ترينت ألكسندر أرنولد يؤدي دورًا هامشيًا في البرنابيو، إذ شارك في ست مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم. ويحتل لاعب منتخب إنجلترا المركز الثالث في ترتيب خيارات مورينيو بمركز الظهير الأيمن، ولم يشارك في الفوز الأخير بالكلاسيكو إلا بديلًا في الدقائق الأخيرة.

ومع احتلال ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، ووجود آيك أثينا في عمق منطقة الهبوط، تتضح أهمية المباراة لكلا الفريقين.

Getty Images

أخبار الفريقين والقوائم

المستوى الحالي

سجل المواجهات المباشرة

جدول الترتيب