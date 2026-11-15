ألمانيا ضد هولندا: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 الملعب الأولمبي في برلين

المواجهة الثانية بين كلوب وتشافي تحسم صدارة المجموعة A2

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تستضيف ألمانيا هولندا على الملعب الأولمبي في برلين يوم الإثنين 16 نوفمبر، في مباراة سيكون لها تأثير كبير في تحديد المتأهل من المجموعة A2 بدوري الأمم الأوروبية إلى ربع النهائي في مارس 2027.

يدخل فريق يورجن كلوب المباراة وهو في المركز الثالث بالمجموعة، ويحتاج إلى نتيجة تُبقي آماله في التأهل قائمة. ولم يُخفِ كلوب طموحاته، إذ قال إن هدفه بناء منتخب ألماني لا يرغب أي منافس في مواجهته، ووصف مباراة برلين بأنها «نهائي» بالنظر إلى أهميتها في مشوار الفريق.

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تصل هولندا إلى العاصمة الألمانية متصدرةً المجموعة، ومتساويةً في النقاط مع اليونان قبل الجولة الأخيرة من المباريات. وأظهرت تشكيلة تشافي هيرنانديز جودة هجومية طوال دور المجموعات، لكنها استقبلت خمسة أهداف في أربع مباريات، وهو سجل دفاعي أقرّ الحارس بارت فيربروخن علنًا بضرورة تحسينه.

تمنح عودة فرينكي دي يونج من الإصابة تشافي خيارًا مهمًا في خط الوسط. وتحدث دي يونج بصراحة عن إمكانية اللعب إلى جانب جوي فيرمان في وسط الملعب، مؤكدًا أن اللاعبين أصحاب الجودة قادرون دائمًا على اللعب معًا. وعاد جاستن كلويفرت أيضًا إلى التشكيلة بعدما أجرى تشافي تحريات مستفيضة عنه، شملت محادثات مع مدربي مهاجم بورنموث السابقين، قبل الموافقة على استدعائه مجددًا.

أما ألمانيا، فينضم نيكلاس فولكروج إلى التشكيلة بعدما سجل تسعة أهداف في الدوري الألماني مع فيردر بريمن، ومن المتوقع أن يشكل نقطة ارتكاز بدنية في الهجوم. ويمنح مارك أندريه تير شتيجن، الذي رسّخ أخيرًا مكانته حارسًا أساسيًا لمنتخب ألمانيا تحت قيادة كلوب، الفريقَ الخبرة والحضور في حراسة المرمى.

قد يكفي التعادل هولندا وفقًا للنتائج الأخرى، لكن ألمانيا تحتاج إلى الفوز. ولدى المنتخبين ما يدفعهما إلى خوض المباراة بإلحاح، فيما تبدو أهمية المواجهة في برلين واضحة.

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