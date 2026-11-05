أرسنال ضد هال سيتي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات

أرسنال أرتيتا الذي لا يعرف الهزيمة يواجه صلابة يوركشاير

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يدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا عطلة نهاية الأسبوع وهو في قمة مستواه، بعدما تعامل مع جدول مباريات شاق بدقة فريق ينافس على اللقب. وبعد فوزه على ليفربول 1-0 دون أن تهتز شباكه في أنفيلد يوم الأحد، سافر أرسنال إلى التشيك يوم الأربعاء وقدم أداءً حاسمًا وفعّالًا في الشوط الأول، ليتغلب على سلافيا براج 2-1 بفضل هدفي نوني مادويكي وفيكتور جيوكيريس، ويمدد سلسلته القياسية على مستوى النادي دون هزيمة في المباريات الأوروبية خارج ملعبه إلى عشر مباريات.

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وبالعودة إلى شمال لندن، لن يقبل أرسنال بأي تعثر أمام هال سيتي، الذي يدربه سيرجي ياكيروفيتش. ورغم أن هال سيتي يدخل المباراة بفرص ضئيلة للغاية، فقد أثبت قدرته على المنافسة السبت الماضي، إذ عاد بعد تأخره بهدف ليتقدم لفترة وجيزة على إيبسويتش تاون بفضل هدفي تيم إيرويجبونام وأولي مكبيرني، قبل أن تنتهي المباراة بتعادل شاق 2-2.

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