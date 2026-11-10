تقديم مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تسعى لحسم صدارة المجموعة A4

البرتغال ضد الدنمارك: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 بلدية دي براجا

مواجهة نارية في كوبنهاجن تمهد لصدام حاسم في براجا

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تستضيف البرتغال الدنمارك على ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا يوم 14 نوفمبر، في المراحل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، إذ يسعى فريق جورجي جيسوس إلى تأكيد صدارته بعدما ضمن بالفعل مكانًا في ربع النهائي.

وستكون هذه أول مباراة للبرتغال على أرضها في حقبة جديدة. فقد اعتزل كريستيانو رونالدو اللعب الدولي الأسبوع الماضي عقب خلاف، بحسب تقارير، مع جيسوس بشأن دوره في المنتخب، منهياً مسيرة امتدت 23 عامًا سجل خلالها 146 هدفًا في 234 مباراة. واستُدعي سبعة لاعبين جدد إلى القائمة، بينما يبدأ جيسوس إعادة تشكيل الفريق.

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يتصدر برناردو سيلفا هرم القيادة الجديد، إذ تُحدد شارة القيادة وفقًا لعدد المباريات الدولية. وينضم إلى لاعب وسط ريال مدريد في مجموعة اللاعبين المخضرمين روبن دياز وجواو كانسيلو وروبن نيفيز وبرونو فرنانديش. وتخوض البرتغال المباراة بمستوى قوي، بعدما فازت في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية.

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تحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة، وستفتقد لاعبين مهمين. فلا يزال أندرياس كريستنسن، قلب دفاع برشلونة، غائبًا بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في سبتمبر، كما تأكد غياب باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد. واعتمد فريق بريان رييمر على يواكيم أندرسن وأوليفر بروفستجارد في الدفاع، وأظهر صلابة في مبارياته الأخيرة.

وستشكل نتيجة مباراة الذهاب حافزًا للدنمارك. فقد فازت البرتغال 4-2 في كوبنهاجن في أكتوبر، وسيسعى المنتخب الدنماركي إلى رد اعتباره على الأراضي البرتغالية.

وتثير جاهزية رافائيل لياو قلق أصحاب الأرض أيضًا، بعدما خرج مهاجم جالاتا سراي بين الشوطين خلال مباراة في الدوري التركي الممتاز يوم 8 نوفمبر، لكنه وصف المشكلة بأنها ليست خطيرة، ويتوقع استكمال فحوص إضافية قبل تجمع المنتخب.

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