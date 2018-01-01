تقديم طلب لـ"فيفا" و"يويفا" لاعتماد منتخب مستقل لأقليم الباسك

على طريقة إقليم كتالونيا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ستطالب حكومة أقليم الباسك، كلاً من الاتحادين الدولي والأوروبي، الموافقة على أن يكون له منتخب وطني مستقل.

وطالب الاتحاد الكرة في أقليم الباسك، أن يوافق على طلبه بأن يصبح منتخبًا، بعدما وافق 43 من أصل 44 على الطلب في الاتحاد.

القرار سيكون تاريخي حال الموافقة عليه، خاصة أن أقليم الباسك، وأقليم كتالونيا يطالبان بالاستقلال عن إسبانيا.

الطلب الذي تم التصويت عليه اليوم، شهد المطالبة بتكوين منتخب للسيدات والرجال.

وشهد الاجتماع تواجد ممثلين من أندية أتليتك بلباو وريال سوسيداد وإيبار وديبورتيوف ألافيش، ولاعبين مثل إيسير إياراميندي، وأرتيز أدوريز، ديفيد زوروتوزا.

ويأتي الأمر مشابه لطلب أقليم كتالونيا، أن يكون منتخبه منفصلاً عن المنتخب الإسباني، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وكان المنتخب الباسكي قد خاض لقاءًا ودياً في الثاني عشر من أكتوبر الماضي أمام فنزويلا، وحققوا الفوز برباعية مقابل هدفين.

وسبق لأدوريز مهاجم بلباو أن ارتدى قميص المنتخب الإسباني، حيث ارتدى قميصه في 13 مباراة أكثر من قميص المنتخب الباسكي في 11 مباراة دولية.