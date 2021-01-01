تقدم بـ 21 نقطة وخسر بخماسية .. كم مرة لعب أتلتيكو ديربي العاصمة متفوقًا على ريال مدريد؟

أتلتيكو يدخل ديربي العاصمة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني متفوقًا على ريال مدريد، فكم مرة تكرر الأمر؟

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد مساء الغد الأحد في مباراة تجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

المباراة لها أهميتها الخاصة كونها مواجهة ديربي، لكن الموسم الجاري يضيف لها أهمية أخرى، حيث يلعبها أتلتيكو مدريد وهو متصدرًا لجدول ترتيب البطولة.

الأمر الذي لم يسبق له أن تكرر كثيرًا في مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني طوال السنوات الماضية منذ بداية تاريخ المسابقة.

كم مرة لعب أتلتيكو مدريد الديربي وهو يتفوق في الترتيب على ريال مدريد؟

ستكون تلك هي المرة الثانية هذا الموسم الذي يتواجه فيها الثنائي وأتلتيكو مدريد على صدارة ترتيب البطولة، بعد لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الملكي بهدفين نظيفين.

وبشكل عام تواجه الفريقين من قبل في 51 مناسبة بالدوري الإسباني، تواجد خلالها أتلتيكو مدريد في مركز متقدم على نظيره ريال مدريد.

كم مرة لعب أتلتيكو مدريد الديربي متفوقًا في الترتيب على ريال مدريد في لقائي الذهاب والإياب؟

في هذه الحالة تواجه الفريقين 13 مرة كان فيها أتلتيكو مدريد متفوقًا على نظيره ريال مدريد في ترتيب الدوري الإسباني بلقاءات الذهاب والإياب.

إحدى تلك المرات كان في موسم 1995-1996 ووقتها خسر الروخي بلانكوس المواجهتين لكنه حقق لقب الدوري في النهاية.

أما المرات الأخرى فكانت في 41-42، و43-44، و46-47، و47-48، و50-51، و65-66، و69-70، و70-71، و73-74، و76-77 و90-91.

وكان أتلتيكو مدريد البطل في أربع نسخ من تلك البطولات بالتحديد في 50-51 و65-66 و69-70 بالإضافة للمرة التي تحدثنا عنها في 95-96.

كم مرة لعب أتلتيكو مدريد الديربي أمام ريال مدريد وهو في الصدارة؟

من إجمالي 51 مباراة ديربي لعبهم أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد وهو متقدمًا في الترتيب، منهم 16 لقاء ديربي لعبهم الروخي بلانكوس وهم في الصدارة.

وستكون مباراة يوم الأحد هي الرقم 17 التي يلعبها فريق سيميوني وهو في الصدارة، لكن سجل الفريق في تلك الحالة ليس في صالحه.

فآخر مباراة فاز بها أتلتيكو مدريد على ريال مدريد وهم في الصدارة كانت قبل 40 عامًا، بالتحديد في الـ 21 من ديسمبر عام 1980 عندما فازوا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بينما كانت الهزيمة الأسوأ للأتلتي وهو في الصدارة بموسم 1983-84 عندما خسر الفريق بخمسة أهداف نظيفة في ملعب سانتياجو برنابيو.

ما هو الفارق الأكبر في النقاط لصالح أتلتيكو مدريد قبل الديربي؟

يلعب ريال مدريد لقاء يوم الأحد وهو بعيدًا عن أتلتيكو مدريد بفارق خمس نقاط لصالح فريق سيميوني، من الممكن أن تكون ثمانية لو كانوا قد لعبوا لقاء أتلتيك بيلباو وفازوا به.

أما أكبر فارق نقاط بين الفريقين أثناء تفوق أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مدريد كان 21 نقطة في موسم 1995-96 عندما لعبوا في الجولة الـ 34.

بالرغم من ذلك يجب ذكر هذا، ففي موسم 1976-77 دخل أتلتيكو مدريد لقاء الديربي في الجولة قبل الأخيرة بفارق 12 نقطة أكثر من ريال مدريد، مع العلم أن الانتصار في ذلك الوقت كان يحتسب بنقطتين فقط وليس ثلاثة كما هو الحال الآن.

