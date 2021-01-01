تقترب بشدة .. كامافينجا يمهد طريق ريال مدريد نحو ضمه

إلى أين يذهب كامافينجا؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد بات أقرب من أي وقت مضى من ضم اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف فريقه الفرنسي ستاد رين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن كامافينجا قرر عدم تجديد عقده مع نادي رين والذي ينتهي بحلول الصيف بعد المقبل أي في 2022.

ومن جهته قال لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله حتى يونيو المقبل، أي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد كامافينجا نجم المنتخب الفرنسي أحد أكثر اللاعبين مشاهدة عن كثب في الدوري الفرنسي نظرًا لموهبته التي لا مثيل لها مقارنة بلاعبي جيله.

وحسب عدة مصادر صحفية في أوروبا كلها فإن اللاعب الفرنسي من أصل كونغولي يثير اهتمام أكبر الفرق في القارة العجوز، وعلى رأسهم ريال مدريد.

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا لن يجدد مع رين وكل شيء يشير إلى أنه سيغادر هذا الصيف أو سيرحل مجانًا العام المقبل، وهو خيار سيكون مميزًا للنادي الملكي أيضًا.

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يذكر أن زين الدين زيدان المدرب الفرنسي لريال مدريد هو العامل الأبرز وراء تفضيل جوهرة وسط ملعب منتخب الديوك في الوقت الحالي ونادي رين للانتقال إلى النادي الملكي.