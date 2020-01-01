تقارير - 300 مليون دولار خسائر حال إلغاء دوري أبطال آسيا

فيروس كورونا يضرب جميع الأنشطة الرياضية حول العالم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن الخسائر المتوقعة في حال إلغاء موسم دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية بسبب الظروف الحالية.

يتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم، وخوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الخميس، أن الخسائر ستصل ما يقرب من 300 مليون دولار في حال إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 3 مقترحات جديدة يدرسها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الوقت الحالي من أجل استئناف البطولة.

ويأتي المقترح الأول أن تقام المباريات المتبقية بنظام البطولة المجمعة لدور المجموعات والـ16 ودور الثمانية وأيضًا قبل النهائي والنهائي.

والمقترح الثاني تغيير مواعيد البطولة من أجل السماح بعدم الضغط في مواعيد المباريات ويساعد الدوريات المحلية أن تستكمل مؤجلاتها.

والمقترح الثالث إذا وافقت الفيفا، على مقترح الاتحاد الآسيوي بلعب مؤجلات تصفيات المونديال في أكتوبر ونوفمبر وتقليص عدد مباريات دوري الأبطال، وإقامة مباريات الأدوار الإقصائية بدور واحد خروج المغلوب.