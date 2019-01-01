تقارير - يوفنتوس يسعى لجعل محمد صلاح اللاعب الأغلى في التاريخ

تقارير صحفية تؤكد وجود رغبة من يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح مقابل 175 مليون جنيه استرليني يحصل عليها ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية اليوم لوجود رغبة كبيرة من نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" من أخبار حيث أكدت أن النادي الإيطالي سيريد ضم محمد صلاح كبديل لباولو ديبالا الذي سيرحل عن النادي بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن محمد صلاح سيكلف خزائن يوفنتوس ثورة تفوق ما دفعه الفريق من أجل ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد بالضعف.

كرة ساري فاشلة "ولا يوم من أيامك يا مورينيو" - ردود أفعال هزيمة تشليسي من مانشستر سيتي

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار لصفوف فريق باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن النادي يضع في حسبانه قواعد اللعب المالي النظيف أيضًا لذلك وضع عدة بدائل أمامه من أجل ضمها حال تعثرت صفقة محمد صلاح.

مقارنة | صلاح أم أجويرو، من المهاجم الأكثر تكاملاً في البريميرليج؟!

ويأتي ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد وزميله إيسكو على رأس تلك البدائل بالإضافة لأكثر من لاعب إيطالي شاب ينشط في الدوري المحلي حاليًا.

جدير بالذكر أن الصفقة الأغلى في التاريخ بالوقت الحالي الخاصة بانتقال نيمار لباريس سان جيرمان كانت قد كلفت النادي الباريسي 220 مليون يورو.