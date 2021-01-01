تقارير: يتقدمهم هورفات .. لجنة الانضباط تقرر تغريم ثلاثي النصر

عقوبات منتظرة على ثلاثي نادي النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، ستتخذ عقوبات منتظرة ضد ثلاثي فريق نادي النصر، يتقدمهم مدربهم الكرواتي ألين هورفات.

العقوبات الموقعة على ثلاثي النصر، جاءت بسبب ما بدر منهم خلال مباراة الفريق أمام الشباب، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن لجنة الانضباط قررت تغريم هورفات وثنائي الفريق خالد الغنام، والمغربي نور الدين أمرابط.

لجنة الانضباط ستتخذ قرارها بتغريم هورفات مقابل 30 ألف ريال سعودي، ونور الدين أمرابط وخالد الغنام بواقع 20 ألف ريال على كل لاعب.

جاءت تلك الغرامات بسبب تغيب الثلاثي عن المقابلة الإعلامية في منطقة اللقاءات، بعد نهاية مباراة النصر أمام الشباب، التي أقيمت الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير المنسق الإعلامي للمباراة.

يذكر أن الشباب حقق الفوز على النصر بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى العالمي هزيمة أخرى على يد القادسية بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري.