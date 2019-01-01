تقارير - وليد عبدالله يغيب عن السوبر السعودي

النصر يستعد لمواجهة التعاون في السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن وليد عبدالله حارس مرمى النصر السعودي سيغيب عن لقاء السوبر السعودي أمام التعاون بسبب الإصابة.

النصر يلعب مباراة السوبر السعودي كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام التعاون الذي توج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأحد، أن الإصابة ستبعد وليد عبدالله عن المباراة ولن يلحق مواجهة التعاون بأي حال من الأحوال.

وأضافت الصحيفة، أن الطبيب أكد أن الحارس يحتاج إلى برنامج تأهيلي وبدني لمدة 3 أسابيع مقبلة، ويخضع بعد انتهائه لكشف بأشعة رنين مغناطيسي من أجل الاطمئنان.

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ويسعى فيتوريا للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة بسبب تكدس المباريات ما بين بطولة الدوري والكأس وكأس السوبر.