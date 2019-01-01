تقارير.. وكيل سانشيز اجتمع مع يوفنتوس

مهاجم مانشستر يونايتد ألكسيس سانشيز على أبواب فريق السيدة العجوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

اجتمع وكيل اللاعب التشيلي ألكسيس سانشيز بإداري نادي يوفنتوس من أجل بحث انتقاله لفريق السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية، ذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

ويلعب ألكسيس سانشيز لصالح مانشستر يونايتد قادمًا من آرسنال في ميركاتو الشتاء لعام 2018، وذلك بعد مسيرة ناجحة مع النادي اللندني أحرز فيها 80 هدفًا في 166 مباراة في مختلف المسابقات.

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اللاعب البالغ 30 عامًا أحرز في المقابل خمسة أهداف في آخر خمس وأربعين مباراة خاضها بقميص الشياطين الحمر، لتزداد الأنباء عن اقتراب رحيله عن قلعة أولدترافورد.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن فيرناندو فيلتشيفيتش وكيل أعمال اللاعب قد اجتمع مع مدير يوفنتوس فابيو باراتيسي لبحث إمكانية إبرام صفقة لانتقال اللاعب للبيانكونيري.

يشار إلى أن اللاعب الدولي التشيلي الذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني يرتبط بعقد لمدة ثلاث سنوات مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن سانشيز كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى إنتر ميلان.