تقارير – وكيل أعمال ديبالا يجتمع مع إدارة باريس سان جيرمان

هل يكون ديبالا بديلاً لنيمار في باريس سان جيرمان؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن وكيل أعمال باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، سيجتمع مع ممثلي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء.

ويظل مستقبل اللاعب الأرجنتيني، مع فريقه غامضاً خاصة مع الأخبار التي انتشرت بعدم نية مشاركته أساسياً الموسم القادم، ورفض اللاعب الرحيل لمانشستر يونايتد أو توتنهام.

ولعب يوفنتوس بالأمس مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، سجل خلالها ديبالا هدفاً واحتفل بعدها بالإشارة إلى شعار النادي على قميصه.

ووفقاً للتقارير الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان يرى ديابالا بديلاً مناسباً لنيمار الذي قد يرحل خلال فترة الانتقالات الحالية إلى إسبانيا.

وفي حال بيع ديبالاإلى الفريق العاصمي الفرنسي، مقابل 70 مليون يورو، قد يدفعهم يوفنتوس للحصول على توقيع المهاجم ماورو إيكاردي لاعب إنتر.

جدير بالذكر أن ديبالا صاحب الـ 25 عاماً، شدد في أكثر من مناسبة على رغبته في البقاء مع يوفنتوس الفترة القادمة.