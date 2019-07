تقارير| وفد من إنتر في مانشستر لأجل لوكاكو

أكدت تقارير صحفية وجود مسئولين من نادي إنتر ميلان الإيطالي في المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن النيراتزوري أرسل ممثليه لخوض مفاوضات متقدمة بشأن روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويهتم النادي الأإيطالي بضم المهاجم البلجيكي الذي لم ينجح في ترك تأثير كبير في أولد ترافورد.

يأتي ذلك ضمن مجموعة الإصلاحات التي تقوم بها إدارة النادي، للمنافسة على الدوري الإيطالي والظهور بشكل أفضل في دوري أبطال أوروبا.

