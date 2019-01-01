تقارير - هيدرسيفيلد يحدد المقابل المادي للتنازل عن رمضان صبحي للأهلي نهائيًا

الأهلي يرغب في ضم اللاعب نهائيًا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، حدد المقابل المادي المطلوب للاستغناء نهائيًا عن رمضان صبحي المعار حاليًا للقلعة الحمراء.

وأشارت تقارير في الفترة الأخيرة، إلى رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في شراء اللاعب بشكل نهائي بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ بداية الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن النادي الإنجليزي قد حدد ما يقرب من 7 ملايين جنيه استرليني، من أجل الاستغناء عن رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

ولم يدخل الأهلي حتى الأن في مفاوضات قوية وجادة مع النادي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية ليكون دعمًا قويًا للفريق كما هو في الوقت الحالي.

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وبذلك في حالة رغبة الأهلي في إنهاء الصفقة لصالحه، يجب أن يدفع ما يقرب من 145 مليون جنيه للنادي الإنجليزي، من أجل الحفاظ على خدمات صبحي بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويتواجد رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، رفقة المنتخب المصري الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا.