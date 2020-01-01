تقارير - هافيرتس يختار ريال مدريد وليفركوزن يفرض شروطه

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير صحفية ألمانية أن كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، قد اختار الانضمام إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن ثمة عوائق تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة.

ويرتبط هافيرتس بعقدٍ ممتد حتى صيف 2022 مع ليفركوزن، وقد كانت تصريحات المسؤولين في النادي الألماني واضحة بأن الإبقاء على جوهرتهم في ظل ما يلقاه من اهتمام عمالقة أوروبا، أمر أشبه بالمستحيل.

الأشهر الماضية ارتبط اسم هافيرتس بمانشستر يونايتد، بينما قرّبته بعض الصحف الإنجليزية من الانضمام إلى تشيلسي واللحاق بمواطنه تيمو فيرنر هناك، كما كان دائمًا اسم قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، مطروحًا ضمن الطامحين في الظفر بخدماته.

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وبحسب تقارير ألمانية، فإن هافيرتس يُفضِّل كرة القدم الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية، ويؤثر الذهاب إلى ريال مدريد على وجه التحديد عن بقية المهتمين به، وهُنا يبرز دور توني كروس، الذي يُريد صاحب الـ20 عامًا أن يسير على خطواته في مسيرته الكروية.

النادي الملكي بدوره لديه عزم واضح على ضم الدولي الألماني، وبحسب التقارير، فإن العرض الأول قد قُدِّم إلى إدارة ليفركوزن، غير أنه لم يلق قبولها، إذ كان بعيدًا للغاية عن المبلغ الذي حددته إدارة فولر لبيع هافيرتس، وهو 100 مليون يورو.

يحاول فلورنتينو بيريز أن يُقحم اثنين من لاعبي الميرينجي في الصفقة ليتحصل عليهما ليفركوزن سواءً على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وبحسب التقارير، فإن الثنائي الذي عُرض - لم يُكشف عن اسميها - لم يلقيا قبول إدارة ملعب باي آرينا.

يُريد ليفركوزن 100 مليون يورو، وتسعى الإدارة المدريدية إلى حل وسط بمبلغ مالي كبير ومعه 2 من نجوم النادي العاصمي، المفاوضات سارية، والأكيد أن رغبة اللاعب ستشكل عاملًا إضافيًا لاقترابه أكثر من التواجد في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ أيضًا هو أحد الراغبين في الحصول على هافيرتس في الصيف المقبل، بيد أن المقابل المادي الباهظ المطلوب من إدارة ليفركوزن يقف عائقًا في ظل وضع إدارة رومينيجه ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، كأولوية قصوى في الميركاتو.

كما تجدر الإشارة إلى أن هافيرتس قد سجل 35 هدفًا في مشاركاته بالدوري الألماني وهم لم يُكمل عامه الـ21 بعد، إلى جانب مشاركته في أكثر من 100 مباراة، ما يُعد رقمًا قياسيًا تاريخيًا سُجِل باسمه يُعبر عن حجم موهبته الاستثنائية.