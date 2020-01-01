تقارير .. هازارد يغيب عن ريال مدريد في افتتاح الدوري الإسباني

أزمات هازارد البدنية مع ريال مدريد تستمر

يبدو إيدين هازارد سيواصل غيابه عن ريال مدريد في الموسم الجديد، حيث لم يصل إلى التعافي الكامل من إصابة الكاحل، وكذلك لم تستقر حالته البدنية..

وبحسب تقارير من الصحف الإسبانية، فإن زيدان قد كلف الأطباء في ريال مدريد بمتابعة الحالة البدنية لهازارد ومنحه الوقت الكامل من أجل الوصول إلى قمة جاهزيته.

وبالنسبة لريال مدريد ، فإنه سيبدأ منافسات الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسييداد في العشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد تأجيل مباراته الأولى بسبب مشاركته في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

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وحول حالة إيدين هازارد، فإنه يبدو أنه لم يصل إلى تمام الجاهزية بعد، وذلك على مستوى إصابة الكاحل التي تكررت معه في الموسم الماضي وحرمته من المشاركة في معظم مباريات الدوري ودوري الأبطال.

أما بخصوص الجاهزية البدنية، فإن هازارد ليس في أفضل حالاته ويحتاج إلى فقدان بعض الكيلوجرامات والعمل في الصالة الرياضية بشكل شاق حتى يكون جاهزًا بنسبة 100%، وهو ما سيجعله خارج حسابات ريال مدريد في مباراة سوسييداد على الأغلب.

ويرفض زيدان تمامًا الاستعجال فيما يخص هازارد لكي لا يتعرض لانتكاسة كما حدث في الموسم الماضي، لذلك فإنه منح الضوء الأخضر للأطباء لمنحه كامل الوقت وعدم الاستعجال على عودته.

وبخصوص ذلك، أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن النجم البلجيكي على الأرجح سيكون خارج حسابات ريال مدريد في المباراة الأولى من الدوري الإسباني من أجل تفادي مراحل الخطر.

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يذكر أن ريال مدريد يريد الحفاظ على لقبه كبطل للدوري الإسباني، حيث يبدو أن ذلك سيكون أهم أهداف الموسم الجديد بالإضافة إلى محاولة استعادة المنافسة في دوري أبطال أوروبا.