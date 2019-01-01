تقارير .. نوير يرغب في البقاء مع بايرن ميونيخ

الحارس الدولي يفكر في تمديد عقده مع الفريق البافاري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، يرغب في الاستمرار مع فريقه لفترة قادمة.

وينتهي عقد نوير مع الفريق البافاري في صيف 2021، إلا أن الصحافة الألمانية أكدت أن الحارس الدولي يرغب في تمديد العقد.

وأرسل توماس كروت وكيل أعمال الحارس صاحب الـ 33 عاماً، إلى إدارة بايرن لبحث مفاوضات تمديد العقد.



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ومن جانبه ألمح كارل رومينجيه، رئيس النادي في وقت سابق أن فريقه قد يمدد تعاقده مع نوير، مشيراً إلى سعادته بلعب نوير بألوان بايرن ميونيخ.

وانضم الألماني الدولي، إلى بايرن في صيف 2011 قادماً من شالكة، مقابل 30 مليون يورو، ليحقق مع فريقه الجديد العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى سبع مرات لقب الدوري المحلي، وخمس بطولات كأس، وأربعة ألقاب سوبر محلي.