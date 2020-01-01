تقارير | نونو سانتو الأوفر حظًا لخلافة سيميوني في أتلتيكو مدريد

ومستقبل توخيل مع باريس سان جيرمان يرسم ملامح خليفة التشولو

أفادت بعض الصحف البريطانية وكذلك الإسبانية، أن إدارة أتلتيكو مدريد، تُخطط للتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لخلافة الأرجنتيني دييجو سيميوني في "واندا متروبوليتانو" بداية من الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن إدارة الهنود الحمر ترى أن مدرب ولفرهامبتون الحالي، هو الخيار النموذجي لقيادة الفريق، إذا ما قرر التشولو البحث عن تحد جديد مع باريس سان جيرمان مع انتهاء الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل، يواجه خطر الإقالة في المستقبل غير البعيد، إذا فشل في تجاوز اختبار بوروسيا دورتموند في مباراة إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد السقوط في "سيجنال أيدونا بارك" بهدف مقابل اثنين في الذهاب.

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ووفقًا للتقرير، فإن نادي الذئاب سيصلي الأسبوع المُقبل لينجح المدرب الألماني في إنقاذ وظيفته في "حديقة الأمراء"، وذلك بإقصاء فريقه السابق من الكأس ذات الأذنين، ليبقى نونو سانتو بعيدًا عن أنظار الأتلتي.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال موافقة سيميوني على تولي القيادة الفنية لأثرياء عاصمة النور، فسوف يكون مدرب الذئاب الحالي هو الرجل المفضل لحكم "واندا متروبوليتانو" في السنوات القادمة.

وتحول صاحب الـ46 عامًا، لواحد من كبار المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجاحه في إعادة ولفرهامبتون لـ20 الكبار الموسم الماضي، الذي ختمه في المركز السابع.

وفي موسمه الثالث الحالي، ينافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بتواجده في المركز السادس برصيد 42 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، وعلى بعد 3 نقاط من رابع الترتيب العام تشيلسي، وذلك بعد فوزه على توتنهام أمس الأحد بنتيجة 3-2 في الجولة الـ28.