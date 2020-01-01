تقارير - نوبل يدفع نوير للرحيل عن بايرن ميونخ ويوفنتوس أبرز المهتمين

هل يستغل يوفنتوس الفرصة؟

ألمحت تقارير صحفية فرنسية، إلى إمكانية رحيل مانويل نوير، حارس وقائد بايرن ميونخ الألماني عن صفوف الفريق البافاري، بعد نهاية الموسم الحالي.

بايرن ميونخ، أعلن التعاقد مع ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، على أن ينضم صاحب الـ23 عامًا لإف سي هوليوود، في الصيف المقبل، بصفقة انتقال حر.

صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ترى أن هذه الصفقة تهدد استمرار نوير مع بايرن ميونخ.

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نوير كان يستعد لتمديد عقده مع بطل الدوري الألماني، والذي ينتهي في صيف 2021، لكنه الآن بات مترددًا في مواصلة مسيرته مع الفريق البافاري.

وسبق وأن أكد صاحب الـ33 عامًا، رغبته في اللعب كأساسي حتى في المباريات الودية، وهو ما ينذر بوجود خلاف مع نويل مستقبلاً.

واستعاد نوير، مستواه بعد غيابه الطويل للإصابة، إذ يحافظ على مركزه الأساسي في منتخب ألمانيا رغم المستويات الرائعة التي يقدمها مارك أندريه تير شتيجن، رفقة برشلونة الإسباني.

نوير، إذا اختار الرحيل، سيكون يوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بضمه، خاصة أن فويتشيك تشيزني، ليس محل إجماع هناك.