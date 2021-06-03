تقارير .. نجم الوحدة يقترب من الإطاحة بكوييار خارج الهلال

هل يرحل كوييار عن الهلال؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن هناك تطورات في موقف الكولومبي جوستافو كوييار لاعب وسط الهلال خلال الفترة الحالية.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الحفاظ على التواجد أعلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشره "فهد المري" المنسوب لصحيفة "الرياضية" السعودية، وعضو هيئة الصحفيين السعوديين، أن هناك نية في إدارة الهلال لاستبدال كوييار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن هناك رغبة كبيرة داخل إدارة الهلال في التعاقد مع أنسيلمو لاعب وسط الوحدة.

وقال عبر حسابه: "الهلال يفتح خط المفاوضات مع الوحدة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو بديلا لكوييار "، مشيرًا إلى رغبة الزعيم في تدعيم خط الوسط.

وكان الوحدة قد غادر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في صدمة كبيرة لعشاقه.