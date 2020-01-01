تقارير - ميلويفيتش يرفع مطالبه المالية من أجل تدريب أهلي جدة

الأهلي يسعى لإنهاء ملف المدير الفني الأجنبي الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات المفاوضات بين أهلي جدة والصربي فلادان ميلويفيتش لتدريب الفريق.

ويسعى أهلي جدة للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسري كريستيان جروس الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

ويتولى حاليًا مازن بهكلي تدريب الأهلي مؤقتًا خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق فيما تبقى من الموسم.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ميلويفيتش المدير الفني المرشح رفع مطالبه المالية لتدريب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى محاولات الأهلي المستمرة للحصول على توقيع المدير الفني لخلافة السويسري كريستيان جروس خلال الفترة المقبلة.

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لا ترغب إدارة الأهلي في الاستعجال في اختيار المدير الفني الجديد، من أجل التعاقد مع مدرب لديه الخبرة الكافية لقيادة الراقي إلى الإنجازات مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل، على ملعب العالمي.