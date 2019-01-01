تقارير | ميلان يقترب من إقالة جيامباولو.. سباليتي المرشح الأول

الروسونيري في حالة سيئة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب ميلان من إقالة مدربه ماركو جيامباولو رغم الفوز على جنوى أمس، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.

يأتي ذلك بسبب العرض المخيب المتزامن مع هذا الانتصار، والذي يأتي بعد فوزين فقط في أول 6 جولات سابقة، و4 هزائم.

وتعتبر إدارة ميلان أن الوضع الحالي لن يقودها إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بدون أي أمارات للتحسن.

وتقيم الإدارة في الوقت الحالي وضع المدرب، بحسب دانيلي لونجو صحفي كالتشيو ميركاتو، الذي أكد أن الاتجاه يميل ناحية إقالته.

في وقت لاحق أيدت سكاي سبورت إيطاليا تقارير إقالة جيامباولو، وأضافت أن المرشحين الأقرب تباعاً هما لوتشيانو سباليتي وستيفانو بيولي.

يذكر أن مدرب سامبدوريا السابق يحتل مع ميلان المركز الثالث عشر بـ9 نقاط.