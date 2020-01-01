تقارير .. ميلان يفكر في تعويض رحيل رودريجيز بالثنائي رونسون وهيكي

إدارة ميلان تسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ميلان يفكر في التعاقد مع أنتوني روبنسون، لاعب ويجان الإنجليزي لشغل مركز الظهير الأيمن.

يبدو أن سوق الانتقالات الشتوية، لميلان لم ينته بعد، فبعد التعاقد مع إبراهيموفيتش وبيجوفيتش، تسعى إدارة الفريق لمزيد من التعاقدات.

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وكشفت صحيفة سكاي سبورت، أن رحيل رودريجيز لاعب الروسونيري إلى فنربخشة التركي أدى إلى رغبة إدارة الفريق في تعويض رحيل اللاعب.

وشارك اللاعب الأمريكي الجنسية في 27 مباراة، بالتشامبيونشيب هذا الموسم مع ويجان، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وحيداً.

لاعب آخر دخل على رادار ميلان، هو الشاب آرون هيكي لاعب هارت أوف ميدلوثيان، وتسعى إدارة الفريق للتعاقد مع لشغل مركز الظهير بجانب ثيو هيرنانديز.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر من ترتيب السيري آ، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بارما صاحب المركز السابع.