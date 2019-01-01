تقارير | ميلان خسر 450 مليون يورو في 5 سنوات

ماذا خسر ميلان في رحلته بين المستثمرين؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قامت كورييري ديلو سبورت بتقديم تحليل لموارد ميلان، حيث حذرت أنها ستصل إلى 100 مليون يورو من الخسائر بنهاية هذا العام.

وكان ميلان قد تعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة بقوانين اللعب المالي النظيف، تلك التي أدت إلى تغريمه وحرمانه من إجراء الصفقات.

وحسب كورييري ديلو سبورت، فإن خسائر ميلان بنهاية هذا العام ستصل إلى 425 مليون يورو بنهاية العام الحالي، وذلك فيما يخص السنوات الخمسة الماضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وانتقلت ملكية ميلان بين ثلاثة ملاك خلال الفترة ما بين 2017 والعام الحالي، حيث انتقلت من سيلفيو برلسكوني إلى مجموعة سونينج الصينية.

وفي العام الماضي، انتقلت الملكية من مجموعة سونينج الصينية إلى بنك إيليوت الأمريكي الاستثماري، وذلك عقب فشل سونينج في سداد القرض الذي حصلت عليه من إيليوت ذاتها.

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يذكر أن إدارة ميلان تفكر في أن تعرض على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستبعاد من الدوري الأوروبي الموسم المقبل مقابل تقليص العقوبات المالية.