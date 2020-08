تقارير - ميسي يتصل بجوارديولا ويحاول إقناع نيمار بالانضمام لمانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.

وكان ميسي قد أرسل إلى إدارة برشلونة مُعلنًا رغبته في الرحيل هذا الصيف عن البلوجرانا بعد ما آلت إليه الأمور من سوء آخر موسمين وبعد محادثة واحدة فقط مع المدرب الجديد رونالد كومان لم تكن إيجابية إلى حد كبير.

الليو يرتبط بعقد سارٍ حتى صيف 2021 مع برشلونة، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي فيه 700 مليون يورو، إلا أن البرغوث من خلال محاميه يحاول إلغاء هذا البند مستغلًا أزمة كورونا وتأجيل كرة القدم.

وبحسب ما أوردته تقارير من "راديو كتالونيا" فإن ميسي قد اتصل بجوارديولا من أجل لم الشمل بينهما مجددًا ولكن هذه المرة في ملعب الاتحاد لا كامب نو.

العلاقة بين ميسي وجوارديولا استثنائية، فالأخير لا يتوقف عن مديحه في كل مناسبة سانحة، كما أن نجاحات الثنائي سويًا في الفترة بين 2008 إلى 2012 تمثل حافزًا إضافيًا لهما لإتمام عملية لم الشمل.

وحقق برشلونة تحت إمرة جوارديولا وميسي في أوّج مستوياته ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، إلى جانب لقبين لدوري أبطال أوروبا، وكانت هذه الفترة نواة تحوّل صاحب الـ33 عامًا إلى أفضل لاعب في العالم.

الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي قد تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي.

عمومًا، مانشستر سيتي من ضمن الأندية القوية من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يؤهلهم لتلبية طلبات ميسي فيما يتعلق بالراتب، وإن ظلّت الأزمة في الشرط الجزائي وقيمته الضخمة والرقابة الصارمة نتيجة قانون اللعب المالي النظيف.

قانون اللعب المالي النظيف يجعل ضم نيمار وميسي في صيف واحد من الناحية العملية مستحيلًا، كما أن إدارة باريس سان جيرمان يستحيل عليها أن توافق على مغادرة البرازيلي صفوفها كما سبق وأن أعلن رئيسها ناصر الخليفي من قبل.

