تقارير .. ميسي قرر الرحيل عن برشلونة

هل نرى ميسي خارج برشلونة بنهاية عقده؟

قرر ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عدم تجديد عقده مع النادي الكتالوني ورحيله في صيف 2021 عن القلعة الكتالونية.

ميسي يواجه الكثير من الأزمات داخل النادي الكتالوني بعد اتهامه بالتحكم في سوق الانتقالات وإثارة المشاكل في غرفة الملابس والخلاف المتواصل مع الإدارة.

ووصل البولجا إلى الهدف رقم 700 بعد التسجيل أمام أتلتيكو مدريد في الجولة 33 من الدوري الإسباني بركلة جزاء.

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وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إنّ ميسي أخبر رفاقه في غرفة ملابس برشلونة رغبته الرحيل عن صفوف النادي وعدم تمديد تعاقده وذلك بعد المشاكل الكثيرة التي يمر بها الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة.

وأشارت الصحفية إلى أنّ البرغوث لا يود قضاء آخر سنواته في كرة القدم في انتظار مشروع ناجح بعد الفشل الواضح في سوق الانتقالات والتراجع الكبير للبلوجرانا في الموسم الحالي.

الإذاعة أوضحت أنّ ميسي يرغب في أن يكون دائمًا جزءًا من حل المشاكل للنادي الكتالوني، ولكن مؤخرًا أصبح الجميع يتهمه بالتسبب في الأزمات والإدارة تعلق فشلها عليه مما جعله يفضل الرحيل حتى لا يكون جزءًا من المشكلة.

ولم تكشف الإذاعة إن كان ميسي قرر الاعتزال أو الرحيل إلى فريق آخر في أوروبا أو العودة إلى نيو أولد بويز الأرجنتيني.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ33 عامًا أكد في وقت سابق أنّه لا يود اللعب في أوروبا سوى لنادي برشلونة.