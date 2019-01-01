تقارير - ميدو يعطي الضوء الأخضر لعودة الجاسم لأهلي جدة
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف نادي الوحدة من عودة تيسير الجاسم لاعب الفريق إلى أهلي جدة في الوقت الحالي.
وكان الجاسم قد انتقل إلى صفوف الوحدة على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات المدرب بابلو جويدي.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب طالب بقطع مدة الإعارة والعودة لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأكدت الصحيفة أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، لا يمانع في رحيل الجاسم والعودة لأهلي جدة احترامًا لرغبة اللاعب.
وأشارت التقارير أن الكشف عن عودة الجاسم للأهلي عقب مواجهة الفريقين غدًا، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إقرأ أيضًا - كوريا الجنوبية تسيطر على تاريخ المواجهات مع البحرين
وسيحمل تيسير الجاسم شارة قيادة فريق أهلي جدة، بعد عودته حيث يعتبر هو قائد الراقي في الوقت الحالي.