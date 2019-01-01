تقارير - مونييه يعوض كانسيلو في يوفنتوس

البلجيكي قد يغادر باريس، ومستقبل كانسيلو يعتمد على بقاء أليجري أو رحيله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع توماس مونييه ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

يأتي ذلك تحسباً لرحيل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في الصيف المقبل، حيث يعتمد الأمر وفقاً لكالتشيو ميركاتو على بقاء المدرب ماكس أليجري من عدمه.

وتشير التقارير إلى أن أليجري ليس معجباً بإمكانات كانسيلو الدفاعية، مفضلاً ماتيا دي تشيليو في الأسابيع الأخيرة.

على الناحية الأخرى يعتبر مونييه على لائحة الأسماء واردة الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، تزامناً مع اتصال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس مع وكيل اللاعب.

يذكر أن الظهير البلجيكي -27 عاماً- يعتبر مشجعاً ومحباً للكرة الإيطالية.