تقارير: مهدي بنعطية سينتقل للدحيل القطري يوم الأثنين المقبل

قائد المنتخب المغربي يقترب كثيرًا من الدحيل القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن المدافع المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، أصبح في طريقه للانتقال لنادي الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي الدحيل القطري كان قد تقدم بعرضٍ على يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات مهدي بنعطية خلال الفترة الحالية.

وأشار موقع "توتو سبورت" الإيطالي، إلى أن مهدي بنعطية سينتقل للدحيل القطري، يوم الأثنين المقبل، مقابل 8 ملايين يورو، بخلاف بعض المكافآت التي سيحصل عليها اللاعب من الفريق القطري.

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وكان اتحاد جدة السعودي، قد دخل في صفقة بنعطية من أجل التعاقد معه من يوفنتوس، ولكن العرض المالي للدحيل القطري تفوق على نظيره السعودي.

مهدي بنعطية كان ضمن اهتمامات فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر النادي اللندني توقف المفاوضات لضمه.