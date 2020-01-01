تقارير .. مندش يغادر تدريبات الأهلي ويطلب الرحيل بسبب فلادان

سلطان مندش يعبر عن غضبه بسبب فلادان مدرب الأهلي.

غادر سلطان مندش، لاعب فريق النادي الأهلي ، تدريبات فريقه أمس الأول الثلاثاء، غاضبًا من الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، ومحتجًا على طريقة تعامله معه.

سلطان مندش يعاني من عدم الحصول على فرصة للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني الحالي للفريق.

خاص .. الاتحاد يتواصل مع وست بروميتش لشراء عقد أحمد حجازي

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن مغادرة مندش جاءت بسبب تجاهل لادان إشراكه في المباريات، وعدم إعطائه الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية.

مندش طلب من إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، إعارته إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للحصول على فرصة كاملة للعب في المباريات.

ويتبقى في عقد سلطان مندش مع النادي الأهلي عامان، حيث تم إبرام عقده مع ناديه خلال شهر إبريل من عام 2019، لمدة 3 سنوات، تنتهي في صيف 2022.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا انتقل لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من نادي الفيصلي، لتدعيم مركز خط الوسط بصفوف الراقي، بعد تألقه مع فريقه السابق.