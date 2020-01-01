تقارير - منافسة فرنسية للأهلي على خطف "بلعمري"

بلعمري يقدم مستوى أكثر من ممتاز خلال الفترة الأخيرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن دخول أكثر من ناد في المنافسة للحصول على خدمات جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي.

جمال بلعمري أصبح مطلب أكثر من ناد خلال الفترة الأخيرة، بعدما قدمه مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية 2019 وتحقيق البطولة.

وظهر المدافع الجزائري خلال الساعات الأخيرة في دائرة اهتمامات أحد الأندية الفرنسية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المزيد من الفرق

ووفقًا لما جاء في إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن ليون يرغب في الحصول على خدمات بلعمري في ميركاتو الصيف القادم.

اقرأ أيضًا - الحضري وكاميني ونكونو.. أبرز 10 حراس في تاريخ قارة إفريقيا

وكان بلعمري ظهر في دائرة اهتمامات الأهلي السعودي أيضًا خلال الفترة الأخيرة لدعم دفاعاته في الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب.

وأشارت الإذاعة الفرنسية، أن هناك أكثر من لاعب ينافسون بلعمري على الانضمام لليون الفرنسي على رأسهم مواطنه عيسى ماندي.