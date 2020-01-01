تقارير: منافسة بين الترجي والنجم الساحلي على حمدي النقاز

النقاز يقترب من العودة إلى الدوري التونسي.

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن ناديي النجم الساحلي والترجي التونسيان، يتنافسان على ضم حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لفريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان حمدي النقاز قد رحل عن صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليعلن عن فسخ عقده مع النادي الأبيض.

وأشار موقع "تونس نومريك" التونسي، إلى أن الترجي ينافس النجم الساحلي، على ضم حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث سيحسم الصفقة صاحب العرض الأكبر.

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حمدي النقاز واجه صعوبة كبيرة بعد الرحيل عن الزمالك، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى فريق ماريامبوله الليتواني لمدة 6 أشهر، ولكن لم تتم الصفقة بسبب جائحة كورونا.

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ويدرس النقاز خلال الفترة الحالية، العودة إلى الدوري التونسي، مع وجود اهتمامًا من النجم الساحلي والترجي للحصول على خدماته.

النقاز أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، قبل وصول الفريق إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.