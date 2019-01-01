تقارير - مفاوضات بين نابولي وواتفورد لأجل ديلوفيو

أنشيلوتي مهتم للغاية بضم اللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن نابولي الإيطالي مهتم بالتعاقد مع جيرارد ديلوفيو جناح واتفورد الإنجليزي.

وبجسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ينظر للإسباني كدعم مهم لقائمة الموسم المقبل.

ووفقاً لما ذكرته التقارير فإنه كان هناك محادثات بين كريستيانو جينتولي المدير الرياضي لنابولي وألبيرتو بوتينيس وكيل اللاعب على مر الأيام القليلة الماضية.

ما يقف أمام الصفقة هو اعتبار نابولي لمبلغ 30 مليون يورو المطلوب لقاء التخلي عن اللاعب رقماً مبالغاً فيه، في محاولة لخفضه.

يذكر أن ديلوفيو -25 عاماً- قد انضم لواتفورد قادماً من برشلونة مقابل 14 مليون يورو في يناير 2018.