تقارير: معروف يوسف يتلقى عرضًا من الكويت الكويتي

اللاعب النيجيري موافق على عرض الكويت الكويتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسل نادي الكويت الكويتي، عرضًا رسميًا إلى نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

معروف يوسف يلعب في صفوف فريق الشرطة العراقي، على سبيل الإعارة، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن معروف يوسف يرحب بالانتقال إلى فريق الكويت الكويتي، وذلك خلال الموسم المقبل، في ظل صعوبة عودته للزمالك.

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عودة معروف يوسف إلى الزمالك أصبحت صعبة، في ظل عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأبيض.

اللاعب النيجيري سيعقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، وذلك لحسم ملف انتقاله إلى الفريق الكويتي بعد انتهاء إعارته.

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وانتقل معروف يوسف إلى الزمالك في صيف 2014، قادمًا من فريق اتحاد الشرطة، في صفقة ضمت أيضًا خالد قمر وأحمد دويدار.