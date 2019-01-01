تقارير - مرتضى منصور يستطلع رأي البدري لتدريب الزمالك

حسام البدري مرشحًا لتدريب منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مرتضى منصور استطلع رأي حسام البدري رئيس منظومة الكرة ببيراميدز السابق، لتولي تدريب الفريق.

وكان حسام البدري قد أعلن اليوم اعتذاره عن استكمال مهمته في بيراميدز وعودته للتدريب مرة أخرى، ولكن لم يكشف وجهته المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مصدر مقرب من حسام البدري أكد على قيام مرتضى منصور باستطلاع رأي البدري على تولي تدريب الزمالك.

وأشارت التقارير أن رئيس الزمالك سأل البدري عن رأيه، وهل يوافق على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة أم لا، ولكن لم تكشف التقارير قرار البدري.

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وكان مرتضى منصور أشاد من قبل بإمكانيات حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، ورغبته في تولي تدريب الزمالك في يومًا ما.