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دوري النجوم القطري

تقارير – مدرب صن داونز مطلوب في قطر

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المدير الفني الجنوب أفريقي مطلوب للتدريب في الدوري القطري
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية جنوب أفريقية، إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز تلقى عرضاً من أحد الأندية القطرية.

ووفقاً لما أفادته الصحافة الجنوب أفريقية، فإن المدير الفني رفض الإفصاح عن اسم النادي الذي تواصل معه، ولكنه أشار إلى تلقي عرضاً للموسم القادم.

وقال في تصريحات صحفية: "خلال الأسبوع الجاري، تلقيت اتصالاً من أجل التدريب في قطر الموسم المقبل".

وساهم موسيماني في فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك المصري في عام 2016، وودع النسخة الحالية من دور نصف النهائي على يد الوداد المغربي.

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ويتصدر صن داونز ترتيب الدوري المحلي برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني بعد لعب 30 مباراة.

الجدير بالذكر أن موسيماني صاحب الـ 54 عاماً، سبق له وأن لعب في قطر خلال موسم 1996 بقميص نادي السد.

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