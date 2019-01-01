تقارير .. مدافع برشلونة مطلوب في مانشستر يونايتد

إدارة مانشستر تسعى لحسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات جان كلير توديبو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن بعثة من النادي الإنجليزي تواجدت في إسبانيا منذ أيام للتفاوض مع إدارة برشلونة، ومن المتوقع أن يقدم الشياطين الحمر 20 مليون يورو للاعب الفرنسي.

ودخلت العديد من الأندية، في سباق الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، من بينها ميلان الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي.

ومن جانبه يرى اللاعب، أنه يتقدم بشكل جيد مع برشلونة، ويرغب في الاستمرار مع الفريق، إذ أنه يشعر بالراحة.

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وكان باير ليفركوزن الألماني، أول من دخل سباق التوقيع مع اللاعب، إلا أن العرض الذي قدمه للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة تمت رفضه.

جدير بالذكر أن توديبو شارك مع برشلونة هذا الموسم في ثلاث مباريات، بمختلف المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.