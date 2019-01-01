تقارير .. مدافع برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي

كبار أندية البريميرليج تريد الحصول على توقيع اللاعب

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن صامويل أومتيتي مدافع برشلونة مطلوب في بعض الأندية الإنجليزية الكبيرة.

المدافع الفرنسي، عاد من الإصابة بشكل جيد وانتظم في المشاركة مع الفريق الكتالوني من جديد، ولفت انتباه العديد من الأندية الإنجليزية كما تقول الأنباء.

ووفقاً لصحيفة الليكيب الفرنسية، فإن صاحب الـ 26 عاماً، مطلوباً في مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم خط دفاعه بعد التعاقد مع هاري ماجواير في فترة الانتقالات الصيفية، بينما يريد جاره ترميم الخط الخلفي الذي يعاني بسببه هذا الموسم بشكل واضح بعد الإصابات.

وعلى الجانب الآخر، يريد تشيلسي تدعيم صفوفه، بعد رفع الإيقاف عنه والسماح له بالتعاقد مع اللاعبين بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ومن جانبه يرغب أومتيتي في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، خاصة وأن لديه عقد حتى عام 2023، ولا ينوي المغادرة في الفترة الحالية.

الفرنسي الدولي هدفه استعادة مكانه بشكل أساسي، والعودة إلى منتخب بلاده من جديد.

جدير بالذكر أن أومتيتي شارك هذا الموسم، في خمس مباريات فقط مع برشلونة في مختلف المسابقات بسبب الإصابة التي لحقت به منذ أسابيع.