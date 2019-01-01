تقارير - محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام بترو أتليتكو في الكونفدرالية

محمود علاء يغيب عن الزمالك في مواجهة الكونفدرالية المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف محمود علاء مدافع الزمالك من مباراة فريقه أمام بترو أتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره بترو أتلتيكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأحد المقبل على ملعب "برج العرب".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن محمود علاء سيغيب عن لقاء بترو أتلتيكو المقرر له الأحد بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة إنبي.

وكان علاء قد تعرض لإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، في مباراة إنبي، مما أدى لغيابه عن مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمس أمام طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، وسط غضب من الجماهير البيضاء على ضياع نقطتين في منافسة الفريق على اللقب والحفاظ على الصدارة.

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ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية، والفوز على الفريق الأنجولي في لقاء الأحد المقبل ليضع نفسه مرة أخرى في حسابات الصعود إلى الدور المقبل.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019