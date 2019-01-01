تقارير: محمد عبد السلام سيكون بديلًا للنقاز أمام دجلة

عبد السلام يلعب في مركز الظهير الأيمن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على الدفع بالمدافع محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن، خلال لقاء وادي دجلة.

الزمالك يستعد لمواجهة وادي دجلة، بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد عبد السلام سيكون هو الأقرب للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، في ظل إيقاف حمدي النقاز بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

⚪️🏹 الزمالك مستمر في تدريباته استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة بالدوري



▪️خالد بو طيب بدأ في أداء تدريبات تأهيلية

▪️محمد عنتر وحازم إمام يستكملان البرنامج الموضوع لهما

▪️حمدي النقاز حصل على راحة بإذن من جروس خصوصًا وأن اللاعب سيغيب عن مواجهة دجلة pic.twitter.com/78Yn08wqUC — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

ويعاني حازم إمام من الإصابة، التي ستكون عائقًا أمام المشاركة في مباراة فريقه أمام وادي دجلة، حيث لم يتعافى منها بشكل نهائي.

محمد عبد السلام كان قد شارك مع الزمالك في العديد من المباريات، وظهر بشكل جيد ليكون هو الأقرب للمشاركة.

وسيكون اللاعب الصاعد كماتشو هو البديل، حيث لن يغامر جروس بالدفع به، لعدم امتلاكه الخبرة الكافية.