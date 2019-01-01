تقارير: محمد الشلهوب يرغب في الاستمرار مع الهلال موسم آخر

الشلهوب يرغب في الاستمرار مع الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرغب محمد الشلهوب، صانع ألعاب فريق نادي الهلال، في الاستمرار لموسم آخر داخل الملاعب، رفقة الزعيم.

الشلهوب الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، يلعب في صفوف نادي الهلال منذ عام 1998 حتى الآن.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الشلهوب سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم، في حالة واحدة فقط، وهي عدم رغبة الهلال في تجديد عقده.

🔶 عبدالله آل السالم لاعب نادي النصر : شارك في 11 مباراة كبديل pic.twitter.com/IW4QIweziF — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 20, 2019

محمد الشلهوب ينتظر تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الهلال، للتعاقد مع جهاز فني جديد، والذي سيحدد موقفه من التجديد للفريق.

ولم يعد الشلهوب هو ثاني أكبر لاعب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد حسين عبد الغني لاعب الأهلي صاحب الـ41 عامًا.