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تقارير - مجلس إدارة الزمالك يتجاهل عودة شيكابالا

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شيكابالا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تجاهل إدارة نادي الزمالك، لمحمود عبدالرازق شيكابالا، المعار إلى أبولون اليوناني.

وتنتهي إعارة شيكابالا في الشهر المقبل، على أن يعود مرة أخرى لمواصلة مشواره مع الزمالك بداية من الدور الثاني من الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن هناك تجاهلًا من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك تجاه محمود عبدالرازق شيكابالا حول عودته.

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وتحدث شيكابالا مع بعض مسئولي الأبيض في وقت سابق، عن مستقبله مع الزمالك، خاصًة وأنه لا يرغب في الاستمرار في اليونان.

وتلقى الفتى الأسمر المعشوق من جماهير الزمالك، عدة عروضًا من الدوري المصري أبرزها كان الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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ولم يتلق شيكابالا أي اتصالات من مسئولي الأبيض للحديث عن مستقبله خلال الأيام المقبلة، إما بإعارته مرة أخرى أو العودة لصفوف الفريق.

 

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