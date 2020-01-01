تقارير .. مبابي وسانشو على رأس خطة ليفربول للصيف

إدارة ليفربول وضعت الخطة لمواصلة الهيمنة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن اتفاق إدارة ليفربول مع الجهاز الفني للفريق على وضع خطة الفترة القادمة لمواصلة الهيمنة على الكرة الإنجليزية والأوروبية.

واتفقت الإدارة مع كلوب، على عدم التخلي عن سياسة الفريق التي وصلت به إلى ما هو عليه الآن.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة إندبيندت الإنجليزية، فإن ليفربول هدفه الأول هو الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسين للفريق.

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ستعمل إدارة الريدز الفترة القادمة، على تجديد عقد الحارس أليسون بيكر الذي يعد في الأفضل في العالم والحفاظ عليه من أولويات الإدارة.

تجديد عقد فيرجيل فان دايك، لا يقل أهمية عن تجديد عقد أليسون، خاصة أن هذا الثنائي هو العامل الأقوى في تشكيل ليفربول والذي قادهم للبطولات خلال الفترة الماضية.

وفي الشق الهجومي، أكد التقرير أن إدارة ليفربول تمتلك ميزانية ضخمة، لتدعيم الخط الأمامي في حال رحيل أحد لاعبيه الأساسين محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

التعاقد مع كيليان مبابي، أو جادون سانشو أو كاي هافرتز قد يكون أحد الحلول الهجومية للريدز الذي سيقدر عليه خاصة مع توفر الأموال لديه.

إدارة ليفربول لم تصرف في فترات الانتقالات منذ قدوم كلوب الكثير، مع النجاحات التي يحققها الفريق خلقت فائضاً مالياً يسمح له بالدخول في مفاوضات دون خشية عقوبات اللعب المالي النظيف.