تقارير | مايورال يقترب من البقاء مع ليفانتي

إعارة مع حق الشراء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد من الانتقال إلى ليفانتي على سبيل الإعارة من جديد.

وذكرت صحيفة اس الإسبانية أن اللاعب لم يعد يملك مستقبلاً في ريال مدريد، ما يقربه من الصفقة التي يملك بها ليفانتي حق الشراء في نهاية الموسم.

وكان مايورال -22 عاماً- قد قضى الموسم الماضي معاراً في صفوف ليفانتي بالفعل، إلا أنه سجل 3 أهداف فقط في 29 مشاركة بالليجا في الموسم الماضي.

ويطلب ريال مدريد 15 مليون يورو للتخلي عن اللاعب بشكل نهائي، وهي القيمة المتوقعة لحق الشراء أيضاً.

يذكر أن مايورال سبق له قضاء موسم على سبيل الإعارة في الدوري الألماني في صفوف فولفسبورج.