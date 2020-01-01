تقارير .. مانشستر يونايتد يطلب طريد ريال مدريد

اللاعب خارج الحسابات

تحدثت تقارير إنجليزية عن اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بتدعيم صفوفه بنجم ريال مدريد الذي خرج من حسابات زين الدين زيدان في الموسم الحالي خاميس رودريجيز.

صانع الألعاب الكولومبي طلب من زيدان عدم استدعائه لقائمة أتلتيك بيلباو قبل أيام في الدوري بسبب عدم الاعتماد عليه حسبما كشف الإعلام الإسباني.

وذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد يريد استغلال الوضع المتأزم لصانع الألعاب في إسبانيا والتحرك لضمه الصيف الجاري في ظل بحثه عن تدعيمات هجومية.

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وأضاف التقرير أن الصفقة ستكون في حدود 50 مليون يورو رغم أن عقد لاعب بورتو وموناكو السابق ينتهي في يونيو 2021 بعد أقل من عام من الآن.

مانشستر يونايتد يبحث عن إضافة لاعبين لخطه الأمامي، والتركيز الأساسي كان على جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

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خاميس ارتبط الصيف الماضي بترك ريال مدريد نحو الجار أتلتيكو، وذلك بنابولي في إيطاليا، ولكن راتبه البالغ 8.5 مليون يورو والمبلغ الذي يطلبه الملكي لبيعه عرقل الصفقة بحسب التقارير.

الكولومبي لعب فقط 14 مباراة بكل المسابقات مع ناديه الموسم الجاري، وسجل هدفاً وصنع هدفين، ولم يلعب إلا أمام ريال سوسييداد منذ عودة المنافسات.