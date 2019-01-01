تقارير - مانشستر يونايتد يطارد جوهرة يورو الشباب

وسط منافسة بين العديد من الأندية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض لضم داني أولمو جناح دينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً.

وبحسب صحيفة اس الإسبانية، فإن الشياطين الحمر على درجة عالية من الاهتمام بضم هذا اللاعب، رفقة العديد من الأندية الألمانية والإيطالية.

وكان أولمو قد انتقل إلى زغرب في صيف 2015 كجزء من صفقة تبادلية نقلت ألين هاليلوفيتش إلى برشلونة.

وتشير التقارير إلى ميل أولمو -21 عاماً- للعب في إنجلترا أو ألمانيا.

وتضم قائمة الأندية المهتمة كل من ميلان الإيطالي وفالنسيا الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي.

يذكر أن منتخب إسبانيا للشباب قد توج ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً بالفوز على ألمانيا في النهائي 2-1.