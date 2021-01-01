تقارير .. مانشستر يونايتد يراقب مصطفى محمد

تألق كبير للمصري في تركيا

أفادت أنباء بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لاعب جلطة سراي الحالي والزمالك السابق مصطفى محمد بعد تألقه في الشهور الأخيرة.

محمد منذ انتقاله إلى جلطة سراي في الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة من الزمالك ويتألق مع العملاق التركي وأصبح لاعباً أساسياً في صفوفه.

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وذكرت "أخبار اليوم" أن مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك قد تلقت اتصالات عبر وسطاء عرضوا انتقال اللاعب للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح تقرير الصحيفة المصرية أن الوكلاء عرضوا بالتحديد انتقال المهاجم إلى مانشستر يونايتد الذي استفسر عن تفاصيل إعارة اللاعب إلى ناديه الحالي.

الخبر تداولته عدة مصادر تركية مثل صحيفة "أكسام" وموقع "فاناتيك" خلال الساعات الأخيرة، وأشارا إلى تحدث الإعلام المصري عن الصفقة.

وسبق وتم ربط محمد بالبريميرليج، ولكن من بوابة كريستال بالاس الذي قيل إنه يتابع تطور اللاعب وأرسل كشافين لمراقبته. المزيد هنا.

يذكر أن اللاعب المصري يلعب مع جلطة سراي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للنادي التركي مقابل أربعة ملايين دولار بحسب الاتفاق مع الزمالك.