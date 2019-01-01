تقارير .. مانشستر يونايتد يخسر سباق هالاند لصالح يوفنتوس

تقارير صحفية إيطالية تؤكد حسم يوفنتوس لصفقة ضم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند من صفوف سالزبورج النمساوي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن حسم نادي يوفنتوس صفقة ضم اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند من صفوف فريق سالزبورج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة ليوفنتوس، والتي أكدت أن البيانكونيري قد توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية في تعاقده القادم مع الفريق.

وذكرت الصحيفة سابقًا أن يوفنتوس سيحصل على خدمات اللاعب مقابل 30 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق سالزبورج.

وسيحصل اللاعب على حوالي 7 ونصف مليون يورو في الموسم الواحد بحسب ما ذكرت الصحيفة بعد الاتفاق معه ومع وكيله مينو رايولا.

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واجتمع مينو رايولا وكيل اللاعب بعدة أندية في الأيام الأخيرة من أجل مناقشة إمكانية انضمامه لصفوفهم في المستقبل من ضمنهم بوروسيا دورتموند الألماني ولايبزيج.

وكان اللاعب قد ألمح لرغبته في تمثيل مانشستر يونايتد بالمستقبل، لكن بحسب ما ذكرت الصحيفة فهو لا يرى مستوى التنافس خلال الفترة الحالية هناك مناسبًا له.

ويعد فريق برشلونة أيضًا مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب لجوار ريال مدريد بجانب مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند ولايبزيج بالإضافة لذلك انتشرت أنباء حول رغبة بايرن ميونخ في ضمه.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك في 22 مباراة مع سالزبورج هذا الموسم في كل البطولات وسجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة، بواقع هدف يسجله كل 52 دقيقة.